ruba la bici a uno studente obbligo di firma per il 40enne

Un uomo di 40 anni senza fissa dimora è stato obbligato a firmare in caserma dopo aver rubato la mountain bike di uno studente in via Piccard lunedì. La bicicletta, presa senza permesso, è stata successivamente recuperata. L'uomo è stato denunciato per furto e ha l’obbligo di presentarsi regolarmente alle forze dell’ordine.

È stato disposto l’obbligo di firma nei confronti di un 40enne nordafricano senza fissa dimora che lunedì ha rubato la mountain bike di uno studente in via Piccard. Difeso dall’avvocato Davide Bertani, l’uomo è comparso ieri davanti al giudice per il processo per direttissima. I fatti risalgono alla mattina del 1° giugno: il ragazzo aveva lasciato per pochi minuti la propria bicicletta, una mountain bike del valore di circa 200 euro, all’esterno del supermercato Lidl di via Piccard per acquistare la merenda da portare a scuola. In quel breve lasso di tempo il 40enne avrebbe tranciato il catenaccio di sicurezza e si sarebbe allontanato rapidamente in sella al mezzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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