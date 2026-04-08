A Siracusa, un uomo di 40 anni è stato denunciato per aver rubato gasolio. La polizia ha seguito una chiazza di carburante sul luogo del furto e ha individuato la villetta dove si trovava l’uomo. Il furto è avvenuto in un’area privata, e le forze dell’ordine hanno recuperato il carburante e identificato il responsabile. Nella stessa giornata sono state effettuate ulteriori verifiche nelle vicinanze.

È stato denunciato un uomo di 40 anni per furto di gasolio a Siracusa, dopo essere stato individuato dagli agenti della Polizia di Stato grazie a una vistosa chiazza di carburante lasciata sul luogo del reato. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe sottratto il carburante da un mezzo di una ditta impegnata in lavori di ripristino della fornitura elettrica. La scoperta della perdita e l’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato quando un dipendente della ditta incaricata dei lavori ha notato una grande macchia di gasolio vicino all’autocarro utilizzato per il trasporto di un gruppo elettrogeno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ruba gasolio a Siracusa, la polizia segue la scia di carburante fino a una villetta: 40enne nei guai

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