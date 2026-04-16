Stalking arrestato 40enne | ha violato l' obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria

Un uomo di 40 anni, già sottoposto a divieto di avvicinamento a una persona, è stato arrestato dopo aver violato l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria. La misura era stata disposta in relazione a un procedimento di stalking, ma l'uomo non si è attenuto alle disposizioni. L'arresto è stato eseguito dagli agenti di polizia nelle ultime ore.

Un 40enne, con divieto di avvicinamento a una conoscente per stalking, è stato arrestato per non aver rispettato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Gli agenti della squadra mobile della questura di Viterbo lo hanno portato in carcere nei giorni scorsi. Si tratta di un “cittadino.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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