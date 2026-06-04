Un nuovo tour tra storia e monumenti è stato organizzato a Rovigo, coinvolgendo un gruppo di Cavalieri Templari. L’itinerario include diversi monumenti e piazze storiche della città, che saranno visitati nel corso dell’evento. La collaborazione con i Cavalieri Templari mira a offrire un approfondimento su aspetti storici legati a questo ordine. Il percorso si svolgerà in diverse tappe, con un focus sui luoghi di interesse storico e architettonico della zona.

Chi sono i Cavalieri Templari che collaboreranno al nuovo tour?. Quali monumenti e piazze storiche comporranno il nuovo itinerario?. Chi disegnerà la nuova cartolina ufficiale dedicata alla città?. Dove si terrà il brindisi finale per celebrare l'evento?.? In Breve Federica Doni illustrerà le tappe storiche durante la conferenza stampa imminente.. Raffaele Mautone della Militia Christi parteciperà alla presentazione del progetto.. Lancio di una cartolina ufficiale con le opere di un artista noto.. Celebrazioni concluse con un brindisi collettivo presso il bar Pedavena.. Il Comitato Corte Cappa d’Oro e i Cavalieri Templari uniscono le forze per la tutela del patrimonio di Rovigo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rovigo, nasce un tour tra storia e monumenti: l’alleanza speciale

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