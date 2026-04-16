Trieste oltre i monumenti | tour tra misteri e segreti storici

A Trieste, oltre ai monumenti più noti, si svolge un tour condotto da guide con patentino che permette di scoprire aspetti meno conosciuti della città. L'itinerario attraversa zone e luoghi ricchi di simboli e tracce di diverse epoche storiche, svelando segreti e misteri nascosti nel tessuto urbano. I partecipanti avranno l'opportunità di esplorare le pieghe più profonde della città, lontano dai percorsi turistici tradizionali.

Un itinerario esperienziale condotto da guide profession? con patentino porterà i partecipanti a esplorare le pieghe meno note di Trieste, rivelando un volto urbano fatto di simboli e stratificazioni culturali. Il percorso, che si concentrerà su zone iconiche come Piazza Venezia, la Cittavecchia e Corso Italia, prevede un incontro presso la statua di Massimiliano in Piazza Venezia, richiedendo ai partecipanti di presentarsi sul posto con un anticipo di 10 minuti rispetto all’inizio della visita, programmata per durare 90 minuti. Identità e memoria tra architettura e tradizioni popolari. La proposta mira a superare la superficie monumentale della città per indagare una realtà dove fede, superstizione e memorie storiche si intrecciano costantemente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trieste oltre i monumenti: tour tra misteri e segreti storici Notizie correlate Le mummie delle Catacombe dei Cappuccini: tour tra misteri e segretiTour alle Catacombe dei Cappuccini di Palermo, un luogo unico al mondo, dove il tempo sembra essersi fermato e la storia si intreccia con il mistero. Carbonara Day: tra misteri storici e riti della ricetta perfettaLunedì 6 aprile 2026 segna l’arrivo del Carbonara Day, una ricorrenza gastronomica dedicata a uno dei piatti più celebri della tradizione romana. Contenuti utili per approfondire Monumenti aperti 2026: 800 luoghi da visitare gratisL’edizione 2026 di Monumenti Aperti coinvolge oltre 800 luoghi distribuiti in 18 regioni italiane, offrendo un ampio racconto del patrimonio storico e culturale del Paese. meteo.it Itinerario tra i monumenti per rendere omaggio ai caduti di TriestePer onorare e ricordare tutti i caduti, i sindaci dei sei comuni della provincia, guidati dal primo cittadino di Trieste, Roberto Dipiazza, hanno ripercorso insieme unsignificativo itinerario che ... rainews.it