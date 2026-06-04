Il comitato Corte Cappa d’Oro ha avviato una collaborazione con i Cavalieri Templari per promuovere iniziative di tutela e valorizzazione dei monumenti e delle piazzette storiche della città. Contestualmente, è stata creata una cartolina ufficiale dedicata a Rovigo, con l’obiettivo di diffondere l’immagine del patrimonio locale. Le iniziative prevedono attività di sensibilizzazione e promozione del patrimonio culturale attraverso eventi e materiali promozionali.

Rovigo, 4 giugno 2026 Il comitato corte Cappa d’oro stringe la mano ai cavalieri templari. In programma una serie di nuove iniziative per far conoscere e tutelare i monumenti, le piazzette e i segni del passato che ancora vivono nella nostra città. Dopo il successo della passeggiata con i Bontemponi di Bottrighe che hanno proposto balli e musica per le strade del centro e i fisarmonicisti del conservatorio Venezze di Rovigo, in programma un nuovo tour. L’itinerario e la data verranno svelati nei prossimi giorni nel corso di una conferenza alla quale saranno presenti il presidente del comitato cappa d’oro Alberto Scaranello, Alessandra Recchiuti, vicepresidente, e gli altri componenti dell’organismo nato per la difesa dei monumenti e dei beni storici e architettonici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Corte cappa d’oro e cavalieri, alleanza per salvare i monumenti. E nasce la cartolina di Rovigo

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