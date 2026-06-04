Rottura tra Juve e Vlahovic | Alle attuali condizioni salariali non resterà in Italia

La Juventus ha comunicato che il contratto di Vlahovic sarà risolto, rendendo impossibile per lui rimanere in Italia sotto le condizioni attuali. La decisione è stata annunciata in modo ufficiale e immediato, senza ulteriori dettagli sui termini economici o le ragioni specifiche della rottura. La notizia ha generato reazioni rapide sui social, con commenti e polemiche che si sono moltiplicati in questi minuti.

2026-06-03 21:39:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: Il serbo Dusan Vlahovic e la Juventus non sono ancora riusciti a concludere un accordo per il rinnovo del contratto dell’attaccante, la cui partenza dal club in cui era arrivato quattro anni e mezzo fa sembra sempre più vicina, secondo quanto riportato questo mercoledì dai media locali. Giorgio Chiellini, responsabile delle Relazioni Istituzionali della Juventus, non ha nascosto una realtà che covava da mesi. “Sono triste, volevo che Dusan restasse perché ha a cuore il nostro club. Ma chiede uno stipendio molto alto. Con le attuali condizioni salariali non resterà in Italia”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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VUOLE RESTARE ALLA JUVENTUS, VLAHOVIC JUVENTUS GRANDI NOVITÀ | DAVID È ROTTURA

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È finita tra Dusan Vlahovic e la Juventus. Dopo settimane di trattative, il rinnovo non arriverà: le richieste economiche dell'attaccante serbo e l'offerta del club sono rimaste troppo distanti, portando alla rottura definitiva. Dal 1° luglio le strade si separeranno dop x.com

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Chi sostituirà Vlahovic alla Juve? Non solo Kolo Muani, anche Icardi e Ramos: il casting completoAll'indomani della rottura definitiva con Dusan Vlahovic, la Juventus ha ufficialmente aperto il casting per consegnare un nuovo centravanti a mister Luciano Spalletti. tuttomercatoweb.com