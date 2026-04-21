Sanità liste di attesa e personale insufficiente Carradori | Problema difficile da risolvere alle condizioni attuali

Il direttore generale di una azienda sanitaria ha dichiarato che il sistema sanitario locale affronta difficoltà legate alle liste di attesa e alla carenza di personale, stimata intorno al 30%. Ha aggiunto che, con questa condizione, migliorare i servizi sanitari per raggiungere gli standard dei Paesi più sviluppati risulta complesso alle attuali condizioni. La questione riguarda la disponibilità di risorse umane e le conseguenze sulla qualità delle prestazioni.