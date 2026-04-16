Dusan Vlahovic e la Juventus sono in fase di rottura totale, con rapporti ormai interrotti. Mentre si parla di un possibile addio imminente, a Milano si muovono per preparare un'offerta a parametro zero per il giocatore. La situazione tra l’attaccante e la club torinese si fa sempre più tesa, aprendo scenari di mercato ancora da definire.

Dusan Vlahovic e la Juventus sono ai ferri corti, e mentre il gelo scende sulla Continassa, a Milano qualcuno inizia a scaldare i motori. Il rinnovo dell’attaccante serbo è diventato un thriller burocratico che vede contrapposti la strategia di austerity di Damien Comolli, AD bianconero, e le ambizioni del centravanti a Torino. La distanza non è solo economica, è filosofica. La società punta a un taglio netto del 50% sull’ingaggio, proponendo un rinnovo-ponte da 6 milioni di euro contro i 12 attuali; il giocatore, dal canto suo, non accetta di essere ridimensionato e pretende un progetto a lungo termine. In questo stallo si è inserito prepotentemente il Milan, che monitora la situazione alla ricerca del “nuovo Ibrahimovic” per la prossima stagione.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Vlahovic-Juve, è rottura totale: il Milan prepara lo scippo a zero

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