Rottamazione-quater | l’8 giugno scade il termine per la rata

Notizia in breve

Il 8 giugno scade il termine per il pagamento della rata della rottamazione-quater. Chi versa un importo inferiore a quello dovuto può perdere i benefici previsti, come la definizione agevolata delle cartelle. Sono tenuti a pagare entro lunedì tutti i contribuenti coinvolti nella procedura, comprese le categorie che hanno scelto di aderire alla rottamazione. La mancata regolarizzazione può comportare la perdita del beneficio e l’applicazione di sanzioni.