Rottamazione-quater | l’8 giugno scade il termine per la rata

Da ameve.eu 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 8 giugno scade il termine per il pagamento della rata della rottamazione-quater. Chi versa un importo inferiore a quello dovuto può perdere i benefici previsti, come la definizione agevolata delle cartelle. Sono tenuti a pagare entro lunedì tutti i contribuenti coinvolti nella procedura, comprese le categorie che hanno scelto di aderire alla rottamazione. La mancata regolarizzazione può comportare la perdita del beneficio e l’applicazione di sanzioni.

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Cosa succede se versi un importo inferiore a quello dovuto?. Quali categorie di contribuenti devono pagare la rata entro lunedì?. Come evitare che i pagamenti già effettuati diventino semplici acconti?. Quali canali specifici utilizzare per non sbagliare il modulo?.? In Breve Scadenza tolleranza cinque giorni fissata per lunedì 8 giugno.. Rata dodicesima per pagamenti regolari o undicesima per territori Decreto Alluvione.. Rata quarta per soggetti riammessi tramite Legge n. 152025.. Pagamenti possibili tramite canali PagoPa, App Equiclick o sito Agenzia Entrate-Riscossione.. Scadenza imminente per il versamento della rata Rottamazione-quater entro l’8 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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