Rotary Club Brindisi Valesio presenta La scaledda ti l' amori | in scena sul lungomare
BRINDISI – Nell'affascinante e dinamica cornice della Regata Internazionale Brindisi-Corfù, il Rotary Club Brindisi "Valesio" arricchisce il programma culturale della città con un appuntamento di spessore artistico e valorizzazione del territorio. Questa sera, giovedì 4 giugno 2026, a partire. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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