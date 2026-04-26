Brindisi | una Jacaranda sul lungomare per onorare le donne

A Brindisi, lungo il lungomare di via Mennitti, una Jacaranda è stata piantata dalla Commissione Pari Opportunità in occasione del 24 aprile. L'evento si inserisce in un progetto simbolico avviato l'anno precedente, volto a celebrare e ricordare le donne. La piantumazione si aggiunge a una serie di iniziative che si svolgono in questa data, con l'obiettivo di mantenere vivo il ricordo e sensibilizzare sull'importanza della parità.

? Cosa sapere La Commissione Pari Opportunità ha piantato una Jacaranda in Via Mennitti a Brindisi.. L'iniziativa del 24 aprile prosegue il progetto simbolico iniziato lo scorso anno.. L’aiuola di Via Mennitti al lungomare est di Brindisi ospita da ieri, 24 aprile 2026, una nuova Jacaranda mimosifolia piantumata dalla Commissione Pari Opportunità per promuovere il rispetto verso le donne. L’iniziativa, avvenuta nella tarda mattinata di mercoledì, segna la continuità di un progetto avviato lo scorso anno con la messa a dimora di un ulivo nei pressi del Comune. Questa volta, la scelta della specie arborea punta a simboleggiare concetti quali la bellezza, la forza e la capacità di rinascita femminile attraverso un gesto concreto di decoro urbano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brindisi: una Jacaranda sul lungomare per onorare le donne Notizie correlate Una Jacaranda contro la violenza: un albero simbolo di bellezza, forza e rinascitaBRINDISI - Nella tarda mattinata di ieri (24 aprile 2026), in continuità con un’analoga iniziativa inaugurata l’anno scorso dalla Commissione Pari... Scontro tra una minicar e una moto sul lungomare nord, centauro finisce in ospedale [FOTO]È di un centuaro ferito e trasportato in ospedale il bilancio di un incidente stradale che si è verificato in viale della Riviera a Pescara nel... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Una Jacaranda contro la violenza: un albero simbolo di bellezza, forza e rinascita; Pari Opportunità, messa a dimora una Jacaranda mimosifolia; A Brindisi la presentazione del Quaderno Navigare il futuro dellOsservatorio sulle Città; Il Sindaco Marchionna incontra gli studenti del percorso di Management dell'hospitality. Oggi è l’anniversario della nascita di Remo Brindisi nato a Roma il 25 aprile 1918 da famiglia abruzzese, uno dei maestri della pittura italiana del secondo Novecento. Viene accostato dalla critica al movimento espressionista europeo ed alla Nuova Figurazio - facebook.com facebook Brindisi, rapina a mano armata al McDonald's davanti a famiglie con bambini: in 3 in fuga con 500 euro x.com