Una chitarra, una tromba e un contrabbasso. Note che volano e dialogano, raccontano. Tre musicisti da ascoltare in uno spazio insolito per un concerto jazz, un luogo ricco di storia, d’arte e di memoria. E’ la migliore proposta per il prossimo fine settimana quella offerta della rassegna Genius Loci, organizzata dalla Rete Musei di Prato per raccontare la vitalità dello spirito etrusco. L’appuntamento è domenica alle 17.30 alle Scuderie Medicee di Poggio, nel salone espositivo intitolato al compianto Luigi Corsetti, dove si esibirà un trio d’eccezione: Francesco Zampini alla chitarra, uno dei migliori talenti della nuova generazione del jazz italiano, Cosimo Boni alla tromba e Marco Benedetti al contrabbasso.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Archeo-Inganni al ritmo di jazz. Genius Loci, un trio d’eccezione. Il concerto alle Scuderie Medicee

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