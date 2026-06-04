Uomini e Donne Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione pronti a realizzare il loro sogno?

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, ex protagonisti di Uomini e Donne, sono pronti a realizzare un nuovo progetto. La coppia sta pianificando un passo importante, anche se i dettagli specifici non sono stati resi noti. Entrambi hanno condiviso sui social alcuni aggiornamenti, lasciando intendere che si tratta di qualcosa di significativo per il loro futuro. Nessuna conferma ufficiale è arrivata al momento, ma l’attenzione dei fan resta alta.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, ex protagonisti di Uomini e Donne, stanno vivendo un momento speciale. Secondo recenti indiscrezioni, la coppia, che da anni è insieme e ha due bambini, sarebbe pronta a convolare a nozze. Spunta anche una data a riguardo, ma i dettagli rimangono ancora un mistero. Elisa Leonardi reagisce malissimo ad una provocazione su Martina De Ioannon e Ciro Uomini e Donne, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: un amore duraturo e felice. Rosa e Pietro si sono conosciuti nel 2017, quando lei era tronista a Uomini e Donne. La loro storia d’amore si è evoluta nel tempo, portandoli a costruire una famiglia. Rosa, oggi influencer con 1,9 milioni di follower su Instagram, e Pietro, avvocato, condividono la loro vita tra Milano e Salerno. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Uomini e donne, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione prossimi alle nozze

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