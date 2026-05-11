Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono finiti in una discussione online dopo che un utente ha criticato il modo in cui il loro figlio di sei anni si è presentato al saggio. L’attacco ha generato reazioni sui social e ha portato i genitori a rispondere pubblicamente, difendendo il bambino. La loro replica ha attirato l’attenzione di numerosi utenti, diventando rapidamente oggetto di discussione sulla rete.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione di Uomini e Donne al centro di una polemica social: un utente attacca il loro figlio di 6 anni per come era vestito al saggio, e la risposta del padre conquista il web. Quando i social diventano un campo di battaglia anche per i bambini. C’è una storia che nelle ultime ore ha fatto il giro del web, e che racconta benissimo quanto i social network possano trasformarsi in uno spazio tossico, anche quando di mezzo ci sono dei bambini. Protagonisti sono Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne e oggi famiglia allargata con due figli: Domenico Ethan, il primogenito di sei anni, e Mario Achille, il secondogenito.🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione difendono il figlio dagli hater: la risposta che il web non si aspettava

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