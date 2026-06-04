Romagnoli-Lazio ora è davvero finita | le tappe della rottura con Lotito

Da romatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alessio Romagnoli lascerà nei prossimi giorni la Lazio, trasferendosi in Arabia. Il difensore romano sta preparando i bagagli per partire da Formello e dall’Italia, con il trasferimento che si concretizza dopo che l’accordo era stato bloccato durante la sessione invernale. La separazione tra il giocatore e la società è ormai definitiva, segnando la fine del suo percorso con la squadra biancoceleste.

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Alessio Romagnoli saluta la Lazio. Il difensore romano infatti nei prossimi giorni lascerà Formello e l’Italia per volare in Arabia concretizzando il trasferimento bloccato da Lotito nella sessione invernale. A nulla è servito Gattuso (che sarà ufficializzato a breve) per trattenere il giocatore. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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