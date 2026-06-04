Romagnoli-Lazio ora è davvero finita | le tappe della rottura con Lotito

Alessio Romagnoli lascerà nei prossimi giorni la Lazio, trasferendosi in Arabia. Il difensore romano sta preparando i bagagli per partire da Formello e dall’Italia, con il trasferimento che si concretizza dopo che l’accordo era stato bloccato durante la sessione invernale. La separazione tra il giocatore e la società è ormai definitiva, segnando la fine del suo percorso con la squadra biancoceleste.

Alessio Romagnoli saluta la Lazio. Il difensore romano infatti nei prossimi giorni lascerà Formello e l’Italia per volare in Arabia concretizzando il trasferimento bloccato da Lotito nella sessione invernale. A nulla è servito Gattuso (che sarà ufficializzato a breve) per trattenere il giocatore. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Segui gli aggiornamenti su Lazio.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Romagnoli-Lazio, emergono altri dettagli

Notizie e thread social correlati

Romagnoli, è davvero finita: l’addio alla Lazio è definitivo e ora lo attende l’avventura all’Al SaddAlessio Romagnoli ha lasciato ufficialmente la Lazio e si trasferirà all’Al Sadd.

Sarri-Lazio, è davvero finita: trovato l'accordo per risoluzione. Ora via libera a Gattuso?Il rapporto tra l’allenatore e la squadra si è concluso, con un accordo di risoluzione raggiunto e atteso di essere annunciato domani.

Temi più discussi: Dalla promessa mancata all'addio: Romagnoli vola all'Al-Sadd. Ora tutto su Diogo Leite; Romagnoli, addio Lazio: accordo raggiunto. Le cifre dell'operazione e dove giocherà; I dubbi di Gila e Romagnoli: quale futuro per la difesa della Lazio?; Calcio: trattativa Romagnoli-Al Sadd, difensore verso l'addio alla Lazio.

È stato raggiunto un accordo tra #Lazio e Al-Sadd per una cifra tra i 3 e i 4 milioni di euro. Ora la palla passa a #Romagnoli, non appena avrà trovato l'accordo sui termini contrattuali ci sarà il via libera. @Laziosiamonoi x.com

Alessio Romagnoli lascia la SS Lazio e si unirà all'Al-Sadd SC. reddit

Romagnoli, addio Lazio: accordo raggiunto. Le cifre dell'operazione e dove giocheràDopo la cessione bloccata nelle ultime ore del mercato di gennaio, il capitano saluterà i biancocelesti con cui ha giocato le ultime quattro stagioni ... tuttosport.com

Lazio, saluta Romagnoli: ai dettagli il trasferimento in QatarLa Lazio è molto vicina dal salutare Alessio Romagnoli con il difensore biancoceleste che dovrebbe passare in Qatar ... calciomercato.it