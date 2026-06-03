Alessio Romagnoli ha lasciato ufficialmente la Lazio e si trasferirà all’Al Sadd. La cessione è stata completata e il giocatore si sta preparando a iniziare la nuova esperienza in Qatar. La trattativa si è conclusa con l’accordo tra le parti e il trasferimento è stato confermato. Romagnoli si appresta a lasciare il club italiano dopo aver vestito la maglia biancoceleste.

Alessio Romagnoli chiude definitivamente il capitolo Lazio: tutto pronto per iniziare la sua avventura con l’Al?Sadd. Tutti i dettagli. La storia tra Alessio Romagnoli e la Lazio si chiude dopo mesi di attesa e incertezze. Il difensore classe 1995 è pronto a iniziare una nuova avventura all’ Al?Sadd, che lo accoglierà con un contratto triennale. Come riportato da Di Marzio, l’ex capitano biancoceleste ha scelto di intraprendere un percorso internazionale, lasciandosi alle spalle una stagione segnata da dubbi e momenti complicati. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno La sua partenza rappresenta una svolta per la Lazio, costretta ora a ridisegnare il reparto arretrato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Segui gli aggiornamenti su Lazio.

© Calcionews24.com - Romagnoli, è davvero finita: l’addio alla Lazio è definitivo e ora lo attende l’avventura all’Al Sadd

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Romagnoli BLOCCATO allultimo, caos totale nella Lazio!

Notizie e thread social correlati

L'Al Sadd torna alla carica per Romagnoli. Al Pigneto la festa d'addio di PedroDopo due giorni di pausa, la squadra si è ritrovata oggi al centro sportivo per una sessione di allenamento.

Sarri-Lazio, è davvero finita: trovato l'accordo per risoluzione. Ora via libera a Gattuso?Il rapporto tra l’allenatore e la squadra si è concluso, con un accordo di risoluzione raggiunto e atteso di essere annunciato domani.

Romagnoli saluta la Lazio: andrà all'Al Sadd di Roberto ManciniE' tempo di saluti in casa Lazio. Alessio Romagnoli, dopo anni in biancoceleste, volerà via in direzione Arabia: giocherà per l'Al Sadd di Roberto Mancini. Un trasferimento già vicino a gennaio, che ... derbyderbyderby.it

Romagnoli-Lazio, finisce qui dopo 4 anni e sei mesi di ritardoUn'altra bandiera sta per essere ammainata. Alessio Romagnoli è a un passo dall'Al-Sadd, si chiude dopo 4 anni l'esperienza del centrale difensivo nella squadra del cuore. Potevano essere tre e mezzo, ... tuttomercatoweb.com