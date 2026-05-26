Il rapporto tra l’allenatore e la squadra si è concluso, con un accordo di risoluzione raggiunto e atteso di essere annunciato domani. La società ha già deciso di affidarsi a un nuovo allenatore, con un nome in circolazione. La separazione arriva dopo un periodo di trattative e si concretizza con la firma di un accordo che mette fine al rapporto professionale tra le parti.

Sarri-Lazio, adesso è davvero finita. Questa sera il club romano e l’allenatore toscano hanno trovato l’accordo per la risoluzione del contratto che legava il tecnico alla società biancoceleste fino al 2028. La separazione era ormai data per scontata, tanto che la Lazio ha già trovato un nuovo allenatore, Gennaro Gattuso, e lo stesso Sarri si è già accordato con un altro club, l’Atalanta. Ma l’intesa per interrompere il contratto in essere andava comunque trovata. A farlo ci hanno pensato gli avvocati delle due parti, grazie al cui lavoro è bastata una sola riunione, seppur lunga, per la fumata bianca. Oltre che per Sarri l’accordo per la risoluzione del contratto è stata raggiunta anche con tutti gli uomini del suo staff, che potranno così seguirlo all’Atalanta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sarri-Lazio, è davvero finita: trovato l'accordo per risoluzione. Ora via libera a Gattuso?

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TERREMOTO Lazio, Sarri a RISCHIO ESONERO: Che Cosa Sta Succedendo

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Grazie davvero @Guido_DAngelis . Sei stato in grado di raccogliere ed esprimere a Mr #Sarri il pensiero di ogni Tifoso Laziale.Quando dico che sei il punto di riferimento mediatico del mondo #SSLazio non mi sbaglio,ed è per qsto che i #Laziali si aspettano x.com

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