La Roma blinda il suo top player | ufficiale il riscatto a titolo definitivo di Donyell Malen dall’Aston Villa

La Roma ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo di Donyell Malen dall’Aston Villa. L’attaccante olandese ha firmato un contratto che scadrà il 30 giugno 2030. La società ha concluso l’accordo con il club inglese, rendendo ufficiale il trasferimento. Malen, che aveva già militato in Italia in passato, si unisce alla rosa giallorossa con un contratto di lunga durata.

La Roma ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Donyell Malen dall’ Aston Villa, legando l’attaccante olandese ai colori giallorossi con un contratto a lungo termine valido fino al 30 giugno 2030. Come riferito dal comunicato ufficiale diffuso dalla stessa società capitolina e ripreso dalle principali agenzie, il club ha scelto di esercitare l’opzione di riscatto per il calciatore, arrivato nella Capitale durante la scorsa sessione invernale di calciomercato con la formula del prestito. La mossa della dirigenza blinda così uno dei profili più determinanti dell’ultimo campionato, assicurando all’allenatore la permanenza del proprio punto di riferimento offensivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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