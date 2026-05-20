Abdulhamid sul futuro alla Roma | Voglio restare al Lens
Saud Abdulhamid ha dichiarato di voler continuare a giocare con il Lens, confermando la sua intenzione di rimanere in Francia. Il difensore ha specificato di preferire questa destinazione rispetto a un eventuale ritorno alla Roma. La sua volontà di proseguire l’esperienza in squadra è stata comunicata pubblicamente, senza indicazioni su eventuali trattative o altre opzioni future. La decisione arriva dopo le voci di un possibile trasferimento, ma Abdulhamid ha espresso chiaramente il suo desiderio di restare.
Il futuro di Saud Abdulhamid si tinge di gialloblù, con il difensore che esprime la chiara volontà di proseguire la propria avventura calcistica in Francia piuttosto che fare ritorno nella Capitale. Il terzino di proprietà della Roma, attualmente in prestito al Lens, ha rilasciato una lunga intervista esclusiva al portale web di approfondimento calcistico per fare il punto sulla propria situazione contrattuale al termine di una stagione considerata da tutti gli addetti ai lavori più che positiva. Il calciatore ha blindato la sua permanenza nel calcio continentale, escludendo categoricamente l’ipotesi di un ritorno in patria e demandando le decisioni sul suo cartellino alle diplomazie delle due società. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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