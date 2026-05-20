Abdulhamid sul futuro alla Roma | Voglio restare al Lens

Saud Abdulhamid ha dichiarato di voler continuare a giocare con il Lens, confermando la sua intenzione di rimanere in Francia. Il difensore ha specificato di preferire questa destinazione rispetto a un eventuale ritorno alla Roma. La sua volontà di proseguire l’esperienza in squadra è stata comunicata pubblicamente, senza indicazioni su eventuali trattative o altre opzioni future. La decisione arriva dopo le voci di un possibile trasferimento, ma Abdulhamid ha espresso chiaramente il suo desiderio di restare.

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