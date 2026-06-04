A Roma, un uomo di 54 anni è stato ucciso dal vicino con cui aveva avuto una lite riguardo alla gestione dei rifiuti. La criminologa ha commentato che la frustrazione non espressa può portare a comportamenti violenti e che le questioni di principio, se non affrontate con il dialogo, possono degenerare in tragedia. La vittima aveva rapporti complicati con alcuni condomini, secondo quanto si è appreso. L’aggressore è stato fermato dalle forze dell’ordine e si trova ora sotto indagine.

Martedì sera, intorno alle 21.30, la situazione è degenerata. Alcuni residenti hanno sentito una nuova discussione, più accesa del solito: il 54enne avrebbe inseguito il giovane nei vialetti del complesso residenziale. Il ragazzo sarebbe poi rientrato nella propria abitazione e, poco dopo, sarebbe riapparso armato di un coltello, per colpire il vicino con più fendenti, uno dei quali alla gola. Le ferite si sono rivelate fatali. L’aggressore è stato rintracciato poco distante e fermato dagli agenti: si tratta di Esneider Yonier Ramirez Ariza, un ragazzo colombiano, fino a quel momento incensurato. Gli investigatori stanno ascoltando i residenti del palazzo per ricostruire con esattezza la sequenza degli eventi e capire come una lite condominiale, che durava probabilmente da mesi o anni, sia potuta esplodere in modo così violento. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Roma, uccide il vicino dopo una lite sull’immondizia. La criminologa: «La frustrazione, se non diventa dialogo, può degenerare. Ed è proprio la questione di principio che può portare ad ammazzare»

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