Diffondere una mail ai dipendenti di una PA con dati relativi ad una condanna penale può violare la privacy Cosa si intende per principio di minimizzazione

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato un provvedimento il 26 febbraio 2026 che affronta la gestione delle informazioni sui dipendenti nelle amministrazioni pubbliche, comprese le istituzioni scolastiche. La decisione si concentra sulle modalità di trattamento dei dati personali, evidenziando il rischio di violare la privacy diffondendo via email dettagli relativi a condanne penali. Viene richiamato il principio di minimizzazione, che limita la raccolta e l’uso di informazioni strettamente necessarie.

Un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 26 febbraio 2026 riporta al centro il tema della gestione delle informazioni sul personale nelle amministrazioni pubbliche, con indicazioni che riguardano direttamente anche le istituzioni scolastiche. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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