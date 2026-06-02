Roma accoltella e uccide il vicino durante una lite fermato 18enne Era il suo vicino di casa
Un giovane di 18 anni ha accoltellato e ucciso il vicino di casa durante una lite condominiale in via Villastellone, zona Primavalle a Roma. L’episodio è avvenuto questa sera e ha portato all’arresto dell’aggressore. La lite si è intensificata fino al gesto fatale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. La polizia ha fermato l’aggressore poco dopo.
Una lite condominiale è degenerata in un omicidio questa sera a Roma. E' accaduto in via Villastellone in zona Primavalle, in periferia. La polizia ha fermato il presunto autore. Si. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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