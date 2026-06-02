roma accoltella e uccide il vicino durante una lite fermato 18enne era il suo vicino di casa

Notizia in breve

Un giovane di 18 anni ha accoltellato e ucciso il vicino di casa durante una lite condominiale in via Villastellone, zona Primavalle a Roma. L’episodio è avvenuto questa sera e ha portato all’arresto dell’aggressore. La lite si è intensificata fino al gesto fatale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. La polizia ha fermato l’aggressore poco dopo.