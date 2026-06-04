Roma tra il sogno Greenwood e l’interesse per Nusa spunta l’ipotesi Mathys Tel

La Roma sta valutando l'acquisto di Mathys Tel come possibile obiettivo per il mercato estivo. La società sta definendo i dettagli delle trattative mentre si confronta con altri nomi come Greenwood e Nusa, in un processo di rafforzamento della rosa. Il club sta preparando le strategie per le prossime mosse, senza ancora ufficializzare alcun accordo. La programmazione si concentra su diverse piste per migliorare la squadra in vista della prossima stagione.

La Roma sta entrando nel vivo della programmazione del mercato estivo. Con Gian Piero Gasperini ormai al centro del nuovo progetto, la priorità indicata dal tecnico riguarda il rafforzamento delle corsie offensive, considerate uno dei punti su cui intervenire per aumentare qualità, profondità e pericolosità nell’ultimo terzo di campo. Se sulla fascia destra il nome che continua a dominare la lista dei desideri è quello di Mason Greenwood, sul versante opposto la dirigenza giallorossa sta valutando diversi profili di livello internazionale in grado di completare un reparto che dovrà affrontare una stagione impegnativa tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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