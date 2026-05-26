Calciomercato Roma Gasp chiama Champions | da Greenwood a Nusa tutte le piste giallorosse

Dopo la qualificazione in Champions League, il club sta seguendo diverse piste di mercato. Tra queste, ci sono i nomi di Greenwood e Nusa, che potrebbero essere inseriti nel progetto futuro. La qualificazione ha portato entusiasmo e ha aperto nuove opportunità per rinforzare la rosa. La dirigenza sta valutando varie opzioni per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione internazionale.

La notte della qualificazione in Champions League ha restituito entusiasmo, ambizione e prospettive nuove all’ambiente giallorosso. A Trigoria è andata in scena una festa sentita, condivisa da squadra, dirigenza e tifosi, ma dentro il quartier generale romanista lo sguardo è già rivolto alla prossima stagione. Perché il ritorno nell’élite europea impone adesso un salto di qualità anche sul mercato. La Roma prepara un’estate decisiva. L’obiettivo non è soltanto rinforzare la rosa, ma costruire una squadra modellata sulle idee di Gian Piero Gasperini: intensità, aggressività offensiva, ritmo alto e giocatori capaci di incidere nell’uno contro uno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ROMA: MISSIONE CHAMPIONS! Gasp chiama tutti e il Sogno GREENWOOD si accende!

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Roma, missione scout: da Nusa a Schlager, i nomi per GaspIl centro sportivo di Trigoria è diventato il centro delle attività di scouting della squadra, con l’obiettivo di individuare nuovi giocatori da...

Roma, 100 milioni per un mercato da Champions: Dybala resta, trattative per Greenwood e Nusa, poi...Il mercato di gennaio si apre con un investimento di 100 milioni di euro per rafforzare la squadra in vista delle competizioni europee.

Temi più discussi: Gasp, dalla Champions al mercato: il sogno Scamacca per un tridente da sogno; Calciomercato, Scamacca chiama la Roma; Calciomercato Roma, con la Champions casse piene. Serve subito un nuovo ds, poi la cessione eccellente; Scamacca chiama la Roma: prima la Champions, poi...

Calciomercato Roma, con la Champions puoi sognare: da Nusa a Summerville, gli obiettivi di GasperiniChampions eccoci! L'urlo di Gasperini è quello di milioni di romanisti. La Roma torna dopo 7 anni nell'Europa che conta. Questione di prestigio, certamente, ma la qualificazione ... ilmessaggero.it

Calciomercato Roma News | Gasperini chiama Mourinho! Un vecchio pallino nel mirino (oggi 16 aprile 2026)Alla fine però l’aveva spuntata il Benfica, sulla base di 27 milioni di euro: la Roma aveva ripiegato su Neil Aynaoui ma, al netto di come quest’ultimo abbia tutto sommato fatto bene (senza mai ... ilsussidiario.net