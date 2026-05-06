Roma banda delle rapine high-tech smantellata | arresti per il colpo da 900mila euro ai Parioli

Nella mattinata di martedì, cinque persone sono state arrestate durante un'operazione della Polizia di Stato che ha smantellato una banda specializzata in rapine con tecnologie avanzate. L’indagine ha ricostruito una serie di colpi commessi tra Roma e altre città italiane, tra cui un furto da circa 900 mila euro nei quartieri Parioli. La banda utilizzava armi con silenziatore e strumenti tecnologici per evitare i controlli delle forze dell’ordine.

Un’organizzazione strutturata, armi con silenziatore e tecnologia per sfuggire ai controlli. È questo il quadro emerso dall’operazione della Polizia di Stato che all’alba di martedì ha portato all’arresto di cinque persone ritenute responsabili di una serie di rapine tra Roma e altre città italiane. Al centro dell’indagine, coordinata dalla Procura capitolina, c’è il colpo messo a segno nel 2024 in una gioielleria di Parioli, dove furono sottratti orologi di lusso per un valore complessivo di circa 900mila euro. Il blitz e le indagini. Le indagini della Squadra Mobile sono partite proprio dall’analisi delle immagini di videosorveglianza. Un volto, isolato tra i fotogrammi, ha indirizzato gli investigatori verso un pregiudicato romano di lunga esperienza.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, banda delle rapine “high-tech” smantellata: arresti per il colpo da 900mila euro ai Parioli Notizie correlate Leggi anche: Colpo da un milione ai Parioli: decapitata la banda delle gioiellerie. Sette arresti Leggi anche: Roma, rapina milionaria ai Parioli: smantellata la ‘banda delle gioiellerie’ Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Roma, fermata la banda delle gioiellerie: 7 arresti. Aveva legami con l'ex banda della Magliana; Roma, presa banda delle rapine a mano armata in gioiellerie; Colpo da un milione ai Parioli: decapitata la banda delle gioiellerie. Sette arresti; Roma, sgominata la banda delle rapine di lusso: usavano jammer per eludere la polizia. Roma, banda delle rapine high-tech smantellata: arresti per il colpo da 900mila euro ai ParioliUn’organizzazione strutturata, armi con silenziatore e tecnologia per sfuggire ai controlli. È questo il quadro emerso dall’operazione della Polizia di ... romadailynews.it Roma, presa banda delle rapine a mano armata in gioiellerieUn bottino enorme: 70 orologi di lusso, per un valore commerciale superiore ai 900 mila euro. Da questo colpo, risalente alla primavera del 2024 in una gioielleria del quartiere romano dei Parioli, so ... tg24.sky.it A Roma torna l'appuntamento sul futuro della cooperazione ift.tt/aJvjt7o x.com La faccenda si complica maledettamente ... #Juventus #roma #UCL - facebook.com facebook