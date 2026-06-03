A Roma, 44 persone sono state denunciate per truffe digitali che utilizzavano spoofing e intelligenza artificiale per ingannare cittadini. Sono stati sequestrati beni per oltre 900 mila euro. Le indagini hanno portato al recupero di refurtiva per quasi un milione di euro. Le truffe sono state commesse attraverso chiamate e messaggi fraudolenti, sfruttando tecniche di inganno digitale. Nessuna altra informazione sui soggetti coinvolti o sulle modalità specifiche delle truffe.

44 persone sono state denunciate nell’ambito di una vasta operazione dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro contro le truffe digitali ai danni di cittadini. L’indagine, condotta negli ultimi sei mesi, ha permesso di ricostruire un articolato sistema di raggiri basato su tecniche di spoofing e manipolazione psicologica, con l’obiettivo di sottrarre denaro e beni alle vittime. Spoofing e intelligenza artificiale: le nuove frontiere della truffa Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio dalle denunce presentate dalle vittime, che hanno segnalato episodi sospetti di truffa subiti tramite SMS o telefonate apparentemente provenienti da numeri ufficiali di banche o delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Spoofing e IA per raggirare i cittadini, 44 denunce a Roma: recuperata refurtiva per quasi 1 milione di euro

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