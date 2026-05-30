Ultimissime Inter LIVE | rivoluzione nel settore giovanile Jones possibile primo colpo dell’estate

Un possibile trasferimento nel settore giovanile dell’Inter potrebbe segnare il primo colpo dell’estate. La società sta valutando l’ingaggio di un giocatore giovane, con negoziati in corso. La notizia arriva mentre si susseguono aggiornamenti sulle operazioni di mercato del club nerazzurro. Nessuna conferma ufficiale è ancora stata rilasciata, ma le trattative sono in fase avanzata. La società non ha commentato sui dettagli, che rimangono riservati.

Inter Women Como finisce 0-3. Si chiude con una sconfitta la stagione delle nerazzurre già certe del secondo posto Inter U23, cambia tutto per la panchina: ora Vecchi può rimanere! Accordo con la società Vivaio Inter, quanti giovani pronti ad esplodere: ecco cosa prevede il futuro per loro! Scudetto Inter, Bastoni celebra il tricolore: «Questo vale di più, non sono mai stato solo». E commenta anche Zhang Scudetto Inter, l’emozionante messaggio di Zanetti: «I campioni dell’Italia siamo noi! Ancora una volta più forti di tutto e tutti» Caputi: «Ottimo lavoro di Chivu al primo anno di Inter ma per migliorare in Europa deve passare a 4 dietro» – ESCLUSIVA e VIDEO Di Marzio non ha dubbi: «La protagonista del mercato sarà l’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

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