Roma | rap reggae e punk si fondono al Casilino Park

Notizia in breve

Al Casilino Park si è svolto un evento musicale che ha visto la combinazione di generi come rap, reggae e punk. Durante la giornata, vari artisti si sono esibiti, creando un mix di stili e sonorità. La programmazione prevedeva performance di artisti appartenenti a ciascun genere, alternandosi sul palco. L’evento ha coinvolto un pubblico vario, interessato a diverse espressioni musicali, senza che siano stati segnalati problemi o incidenti.