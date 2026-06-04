Roma | rap reggae e punk si fondono al Casilino Park
Al Casilino Park si è svolto un evento musicale che ha visto la combinazione di generi come rap, reggae e punk. Durante la giornata, vari artisti si sono esibiti, creando un mix di stili e sonorità. La programmazione prevedeva performance di artisti appartenenti a ciascun genere, alternandosi sul palco. L’evento ha coinvolto un pubblico vario, interessato a diverse espressioni musicali, senza che siano stati segnalati problemi o incidenti.
Chi sono gli artisti che animeranno il Casilino Park? Come si intrecciano i generi musicali in questa programmazione? Quali messaggi spirituali porterà Burning Spear a Roma? Perché questo evento unisce sottoculture così diverse tra loro??? In Breve Claver Gold presenterà testi cinematografici tra atmosfere soul e classici del rap d'autore Burning Spear guiderà un rito spirituale basato sulla cultura Rastafari a Roma Le Radici nel cemento uniranno impegno sociale e ritmi dub . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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