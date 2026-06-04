Il Casilino Sky Park apre la sua stagione estiva a Roma Est. Si tratta di un’area sopra un parcheggio trasformata in uno spazio pubblico dedicato a musica, sport, cinema e teatro. Il progetto di rigenerazione urbana prevede l’utilizzo di un tetto come agorà sospesa, creando un’area di aggregazione e intrattenimento. La struttura sarà attiva durante i mesi caldi, offrendo vari eventi e attività per i cittadini.

Cosa: La nuova stagione estiva del Casilino Sky Park, un grande progetto di rigenerazione urbana che trasforma il tetto di un parcheggio in una piazza dedicata a musica, sport, cinema e teatro.. Dove e Quando: Sul tetto del Multipark in Viale della Bella Villa 106, nel quartiere Alessandrino a Roma. L’evento si svolgerà dal 28 maggio fino al 30 settembre 2026.. Perché: Per scoprire un esempio virtuoso di riuso degli spazi urbani, vivendo un ricco palinsesto di eventi internazionali all’insegna della sostenibilità, dell’arte urbana e dell’inclusione.. La rigenerazione urbana a Roma compie un passo audace e visionario con il tanto atteso ritorno del Casilino Sky Park, un progetto che sta ridefinendo il concetto stesso di spazio pubblico nella capitale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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© Ezrome.it - Casilino Sky Park: l’agorà sospesa di Roma Est

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