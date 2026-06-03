MEG in concerto live al Casilino Sky Park

Da romatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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MEG ha tenuto un concerto al Casilino Sky Park, portando sul palco la sua musica elettronica. L’evento ha coinvolto un pubblico numeroso, che ha partecipato attivamente alla serata. La performance si è svolta in un’atmosfera di festa e partecipazione. Non sono stati segnalati problemi o incidenti durante l’esibizione. L’artista ha portato in scena il suo repertorio, attirando l’attenzione degli spettatori presenti.

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La "sirena" dell'elettronica italiana torna a illuminare Roma con un live che è un vero e proprio rito collettivo. MEG porta sul palco il calore esplosivo di Vesuvia, un album che fonde battiti elettronici oscuri e melodie ancestrali, confermandola come la regina indiscussa del pop alternativo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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