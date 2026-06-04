Roma Municipio I apre ' Casa della memoria e della Resistenza' in via dei Giubbonari?
A Roma, nel Municipio I, apre oggi la “Casa della Memoria e della Resistenza” in via dei Giubbonari 38. La struttura sarà aperta al pubblico e dedicata alla memoria storica e alla resistenza. La cerimonia di inaugurazione si svolge questa mattina, senza ulteriori dettagli su eventi o partecipanti. La casa sarà accessibile a cittadini e visitatori interessati alla storia e alle testimonianze legate alla resistenza.
Roma, 4 giu. (Adnkronos) - Apre oggi la “Casa della Memoria e della Resistenza” in via dei Giubbonari 38. Lo spazio, che era la sede storica del Pci dedicata al partigiano Guido Rattoppatore, sarà un luogo multifunzionale, con circa 30 postazioni dedicate allo studio e al coworking, un proiettore e uno spazio di archivio dedicato alla memoria della Resistenza. La presidente del I municipio di Roma Lorenza Bonaccorsi sottolinea: “Ricordare fatti e persone che diedero vita alla Resistenza in città, trasmettere questo patrimonio alle giovani generazioni è il compito della Casa della Resistenza Romana. Un luogo plurale di approfondimento, di riflessione, di studio, di iniziativa". 🔗 Leggi su Iltempo.it
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