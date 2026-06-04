Roma Municipio I apre ' Casa della memoria e della Resistenza' in via dei Giubbonari?

Notizia in breve

A Roma, nel Municipio I, apre oggi la “Casa della Memoria e della Resistenza” in via dei Giubbonari 38. La struttura sarà aperta al pubblico e dedicata alla memoria storica e alla resistenza. La cerimonia di inaugurazione si svolge questa mattina, senza ulteriori dettagli su eventi o partecipanti. La casa sarà accessibile a cittadini e visitatori interessati alla storia e alle testimonianze legate alla resistenza.