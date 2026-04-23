Festa della Liberazione | messa in memoria dei cattolici della Resistenza

In occasione della Festa della Liberazione, l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia ha organizzato una messa in memoria dei cattolici coinvolti nella Resistenza. La cerimonia si terrà con il consenso del parroco locale, don Franco Capelli, che ha collaborato all’organizzazione dell’evento. La commemorazione si svolgerà nel rispetto delle tradizioni e delle modalità previste per questa ricorrenza. La celebrazione si svolgerà in una chiesa della zona, con la partecipazione di rappresentanti locali.

In occasione dell’annuale celebrazione della Festa della Liberazione, anche quest’anno l’Anpi in accordo con il parroco don Franco Capelli, commemorerà l’impegno dei cattolici nella Resistenza.L’appuntamento è per martedì 28 aprile alle ore 18 alla Chiesa di San Vittore in via Grazioli, 1 alla.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Roma Capitale celebra l’anniversario della Liberazione con la Festa della Resistenza 2026Cosa: IV edizione della “Festa della Resistenza”, con un palinsesto di oltre 100 appuntamenti tra lectio, teatro, proiezioni, musica e dibattiti. Festa della Liberazione: le donne dalla Resistenza alla RepubblicaFesta della Liberazione Le donne dalla Resistenza alla Repubblica 25 aprile 2026 Lazzaretto di Verona dalle ore 16 ingresso libero. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: 25 aprile - Festa della Liberazione; Festa della Liberazione; 25 aprile - Festa della liberazione; 25 Aprile: Festa della Liberazione. Festa della Liberazione a Misano: le celebrazioniMisano celebra il 25 Aprile con una serie di iniziative volte a ricordare la Liberazione d’Italia da nazifascismo e commemorare i caduti di tutte le guerre. chiamamicitta.it Festa della Liberazione: le iniziative in provincia di GrossetoLiberazione, Repubblica e voto alle donne: memoria e impegno a Grosseto. La Festa della Liberazione dal nazifascismo si intreccia quest’anno con due anniversari fondamentali: gli ottant’anni della Rep ... grossetonotizie.com Festa della Liberazione tra gusto e musica, evento speciale a Falerna Marina: La Festa della Liberazione rappresenta uno dei momenti più significativi della storia italiana, simbolo di unità, rinascita e riconquista della libertà. In occasione del 25 aprile, il Riva... - facebook.com facebook