Due giorni dedicati a cultura, musica, memoria e confronto politico si svolgono a Casa Giubileo, un sito simbolo della Resistenza toscana. L’evento coinvolge diverse attività e incontri, con l’obiettivo di ricordare e valorizzare i valori della resistenza. La manifestazione si svolge in un luogo storico legato alla lotta partigiana e alle vicende della regione durante il periodo della guerra. La tre giorni si conclude con spettacoli e interventi pubblici aperti alla comunità.

Due giorni di cultura, musica, memoria e confronto politico in uno dei luoghi simbolo della Resistenza toscana. Il 6 e 7 giugno torna a Casa Giubileo, sul Montemaggio, Monteriggioni, la 13ª edizione del ‘Montemaggio Festival Resistente’, organizzato da ANPI Valdelsa. Nato nel 2014 per mantenere viva la memoria di questo promontorio, teatro nel marzo 1944 del più grande eccidio di partigiani combattenti della Toscana, il festival ha costruito negli anni uno spazio d’incontro capace di intrecciare storia e attualità, approfondimento e partecipazione. L’edizione 2026 introduce una novità significativa: accanto agli appuntamenti tradizionali, come il trekking sui sentieri partigiani, il pranzo alla macchia, i concerti e le iniziative culturali, debutta un nuovo format basato sui workshop. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Due giorni di cultura, musica e memoria della resistenza a Casa Giubileo

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