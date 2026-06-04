Roma inaugurato il villaggio dell' Arma dei carabinieri

Notizia in breve

A Villa Borghese a Roma è stato inaugurato il villaggio dell'Arma dei carabinieri, in occasione del 212° anniversario della fondazione dell’ente. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e militari, con esposizioni e attività aperte al pubblico. L’evento si è svolto nel rispetto delle norme di sicurezza e ha coinvolto le forze dell’ordine e la cittadinanza. La struttura resterà aperta per alcuni giorni, offrendo occasioni di approfondimento e visita.