Roma inaugurato il villaggio dell' Arma dei carabinieri
A Villa Borghese a Roma è stato inaugurato il villaggio dell'Arma dei carabinieri, in occasione del 212° anniversario della fondazione dell’ente. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e militari, con esposizioni e attività aperte al pubblico. L’evento si è svolto nel rispetto delle norme di sicurezza e ha coinvolto le forze dell’ordine e la cittadinanza. La struttura resterà aperta per alcuni giorni, offrendo occasioni di approfondimento e visita.
È stato inaugurato a Villa Borghese, a Roma, il villaggio dell'Arma dei carabinieri, per festeggiare i 212 anni dalla Fondazione. Tantissimi gli stand che ospitano tutte le specialità, per illustrare a grandi e piccini le attività dei militari. C'è la parete rocciosa per esercitarsi nell'arrampicata, una enorme vasca d'acqua dove sbirciare l'attività dei subacquei. La simulazione dell'unità cinofila, in cui un malvivente spara dei colpi a salve e viene bloccato da un pastore tedesco addestrato. E ancora: i simulatori di volo e di sparo. Gli insegnamenti su come salvare una vita in caso di attacco cardiaco. E lo stand dei Nas, dove vengono illustrati i controlli a tutela della salute dei cittadini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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