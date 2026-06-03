A Roma al via il Villaggio Arma dei carabinieri il programma dal 4 al 7 giugno a Villa Borghese

A Roma, dal 4 al 7 giugno 2026, si svolge il Villaggio Arma a Villa Borghese in occasione del 212° anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri. L'evento prevede l'allestimento di spazi dedicati e attività aperte al pubblico. La manifestazione si svolge nell’arco di quattro giorni, coinvolgendo diverse zone della villa. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali interventi o iniziative specifiche in programma.

Dal 4 al 7 giugno 2026 a Villa Borghese è allestito il Villaggio Arma, in occasione del 212° Annuale di Fondazione. Il programma completo tra simulazioni di guida e volo, ricostruzione di scene del crimine, conferenze e concerto della banda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Dal 4 al 7.06, Festa dell’Arma dei #Carabinieri a Villa Borghese: Villaggio Arma con stand, incontri e carosello a cavallo il 7/6. 4 e 5.06 apertura straordinaria Comando Generale - v.le Romania 45: ingresso libero, con prenotazione. Info ow.ly/PAiz x.com

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