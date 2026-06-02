roma a villa borghese nasce il villaggio arma dei carabinieri

Roma si prepara ad accogliere il "Villaggio Arma", un evento aperto al pubblico che accompagnerà le celebrazioni del 212° Annuale di Fondazione dei Carabinieri dal 4 al 7 giugno a Villa Borghese. Non una semplice ricorrenza istituzionale, ma un vero e proprio percorso immersivo pensato per mostrare da vicino il lavoro quotidiano dell'Arma, tra tradizione, innovazione e impegno sociale., Il sipario si alzerà la mattina del 4 giugno con la cerimonia dell'alzabandiera all'incrocio tra Viale dell'Obelisco e Piazzale dei Martiri. A dare il via ufficiale alle celebrazioni sarà il Comandante Generale dell'Arma, generale Salvatore Luongo, affiancato da rappresentanti delle istituzioni civili e militari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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