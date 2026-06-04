Roma in arrivo un tesoretto da Riccardo Calafiori | possibile accordo con il Basilea per 6 milioni di euro

La Roma potrebbe ricevere circa 6 milioni di euro da una rivendita di Riccardo Calafiori al Basilea. La cifra si riferisce a un possibile accordo economico tra le parti coinvolte, legato alla cessione del calciatore. La trattativa si sta concludendo e l’intesa potrebbe essere formalizzata a breve. La cifra rappresenta un importo rilevante nel contesto delle operazioni di mercato del club.

La Roma potrebbe presto incassare una cifra importante dal caso legato alla rivendita di Riccardo Calafiori. Il contenzioso con il Basilea si avvicina a una possibile soluzione, con un accordo che porterebbe circa 6 milioni di euro nelle casse giallorosse. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, le parti sarebbero vicine a un’intesa per chiudere la disputa sulla percentuale spettante alla Roma dopo il trasferimento del difensore all’ Arsenal. Il nodo Calafiori: perché Roma e Basilea sono finite davanti al TAS. Per comprendere la vicenda bisogna tornare all’estate del 2022, quando la Roma cedette Calafiori al Basilea per circa 2,5 milioni di euro, inserendo nell’accordo una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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