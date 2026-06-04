Cresciuto nella Roma, andato via nel 2022 ma con la promessa magari un giorno di potersi anche rincontrare. “E’ vero, mi piacerebbe tornare, a Roma ho lasciato un conto in sospeso”. In attesa di capire quando e come Riccardo Calafiori potrà rivestire la maglia giallorossa, qualcosa di lui a Trigoria potrebbe anche tornare presto. E sarebbe anche molto gradita. Stiamo parlando infatti del contenzioso con il Basilea sulla famosa percentuale di rivendita incassata dagli svizzeri dopo la cessione all’Arsenal e che la Roma reclama come diritto per il contratto iniziale, quello con cui i giallorossi cedettero invece il giocatore proprio al Basilea. Calafiori lasciò la Roma nel gennaio del 2022, andando prima in prestito al Genoa per poi essere ceduto sei mesi dopo proprio al Basilea. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - La Roma sorride: in arrivo 6 milioni dal Basilea per la vendita di Calafiori

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