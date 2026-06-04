Roma idea Galloppa per la Primavera | il club valuta il cambio in panchina

Il club sta valutando un cambio in panchina per la squadra Primavera, con l’idea di affidare la guida a Galloppa. La decisione arriva dopo le difficoltà nel far emergere i giovani talenti dal settore giovanile, che spesso non riescono a trovare spazio in prima squadra. Attualmente, non sono stati ancora definiti i dettagli ufficiali o la tempistica dell’eventuale cambio.

Uno dei grandi problemi del calcio italiano è quello di riuscire a trasportare in prima squadra i giovani talenti, che spesso dopo le avventure nelle giovanili non riescono a rendere come ci si potrebbe attendere. Gasperini, nei suoi anni all’Atalanta e quest’anno alla Roma, ha dimostrato di non avere paura a lanciare i giovani della Primavera, anche se nelle ultime stagioni sono stati pochi i giovani del vivaio giallorosso che sono riusciti a meritarsi l’esordio in prima squadra. Anche per questo motivo, la società giallorossa starebbe lavorando alla creazione di una squadra under 23, seguendo i modelli di Atalanta, Milan, Inter e Juventus, anche se il progetto sarebbe solamente agli albori. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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