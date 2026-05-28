La Fiorentina di Galloppa batte il Parma 2-1 e vince per la quarta volta il campionato Primavera

La Fiorentina Primavera ha vinto il campionato battendo il Parma 2-1 in finale. La partita si è giocata al Viola Park e ha sancito la quarta vittoria del club nel torneo.

La Fiorentina di Daniele Galloppa conquista il titolo nazionale al Viola Park battendo il Parma in una finale intensa. Decisivi il rigore di Braschi e il gol di Kouadio, che riportano il tricolore a Firenze dopo oltre quattro decenni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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La Fiorentina batte il Parma 2-1 ed è Campione d’Italia PrimaveraLa Fiorentina ha vinto 2-1 contro il Parma nella finale Primavera e si è laureata campione d’Italia.

Ritorno alla gloria: la Fiorentina batte il Parma 2-1 ed è Campione d’Italia PrimaveraLa Fiorentina Primavera ha vinto la finale contro il Parma con un risultato di 2-1, conquistando così il quarto scudetto della sua storia.

Temi più discussi: Sampdoria, sondaggio per Galloppa. E’ il mister della Fiorentina Primavera; Primavera: in finale per il tricolore -; Sampdoria, spunta l'ipotesi Galloppa per la panchina; Sampdoria: per la panchina spunta l'ipotesi Galloppa, allenatore della Primavera della Fiorentina.

La formazione titolare della Fiorentina Primavera: Galloppa sceglie un undici a trazione offensiva. Kouadio e Balbo in difesa, Braschi con alle spalle il tridente x.com

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