La Roma sta monitorando il possibile arrivo dell’attaccante inglese Greenwood. Il giocatore ha dato segnali di apertura, ma l’operazione non può essere completata subito. La società aspetta luglio, quando si potrà definire meglio la situazione. Intanto, i limiti di bilancio impediscono di avanzare con decisioni immediate.

I giallorossi seguono l’attaccante inglese Greenwood con attenzione, ma i vincoli di bilancio rallentano l’operazione. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la Roma continua a monitorare con interesse la situazione di Mason Greenwood, profilo che piace alla dirigenza giallorossa in vista della prossima stagione. Nelle ultime settimane ci sarebbe stato un contatto diretto tra il club capitolino e gli agenti del calciatore inglese, dal quale sarebbe emersa una disponibilità di massima da parte del giocatore a valutare un possibile trasferimento nella capitale. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Nonostante i segnali positivi registrati nei primi colloqui, la trattativa non sarebbe destinata a entrare nel vivo nell’immediato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Roma Greenwood, contatti avviati: c’è apertura del giocatore, ma serve attendere luglio

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