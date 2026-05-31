La Juventus ha ripreso i contatti con il calciatore per un possibile ritorno in rosa. Dopo tentativi precedenti, le trattative sono state riaperte e il giocatore ha manifestato disponibilità a valutare nuovamente la proposta. Non sono stati resi pubblici dettagli sui termini dell’accordo o sui tempi previsti per una decisione. La situazione rimane in evoluzione, con aggiornamenti attesi nelle prossime settimane.

Juventus, si riaccende la pista Kolo Muani: nuovi contatti per riportarlo a Torino dopo i tentativi falliti. I possibili scenari. La Juventus è tornata a muoversi con decisione sul mercato alla ricerca di un nuovo attaccante. Le incertezze legate al futuro di Dusan Vlahovic e la stagione ben al di sotto delle aspettative di Jonathan David spingono il club a valutare un innesto di peso per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, tra le piste tornate d’attualità c’è quella che porta a Randal Kolo Muani. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Kolo Muani Juventus, il dossier torna caldo: contatti riaperti e apertura del giocatore al ritorno

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KOLO MUANI TORNA ALLA JUVENTUS ECCO COSA CÈ DI VERO | ALTRO CHE RIGORE, LI ABBIAMO DEMOLITI

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Kolo Muani, il francese è sempre caldo per l’attacco della Juventus. Il centravanti ha le idee chiare su un possibile ritorno a TorinoKolo Muani, attaccante francese, ha espresso interesse per un possibile ritorno alla Juventus, manifestando chiaramente le sue intenzioni.

Kolo Muani Juve, si riapre il dialogo: contatti per un possibile ritornoSono ripresi i contatti tra il club e l’attaccante Kolo Muani, con l’obiettivo di riaccendere le trattative per un suo possibile ritorno in Italia.

Temi più discussi: Juve, doppio centravanti per Spalletti. Kolo Muani aspetta, chi sono gli altri nomi in lista; Vlahovic prende tempo, per la Juve rispunta Mateta: ora sta bene ed è tornato a segnare; Juve, le mosse di Comolli per riconquistare Spalletti: da Alisson a Brahim Diaz, passando per Kolo Muani; Il bomber da 20 gol al prezzo di Kolo Muani: la Juve apre i contatti, l'ultima occasione.

JUVE SU KOLO MUANI! La #Juventus è tornata sul #mercato alla ricerca di un nuovo attaccante. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, tra le opzioni considerate è tornato a circolare con forza il nome di Randal #KoloMuani. Cosa ne p x.com

Kolo Muani carica i tifosi Spurs mentre esce dal campo reddit

L'annuncio di Romano: Kolo Muani-Juventus, ripresi i contatti per il ritorno in bianconeroDopo i sei mesi nell'annata 2024/2025, Kolo Muani potrebbe tornare alla Juventus. Con Motta e Tudor era diventato il fulcro offensivo dei bianconeri ... tuttojuve.com

Juventus, nuovi contatti per Kolo Muani: stavolta il giocatore apre, la situazioneTorna a farsi concreta anche in questa sessione di mercato la possibilità che Randal Kolo Muani torni alla Juventus. tuttomercatoweb.com