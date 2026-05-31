Kolo Muani Juventus il dossier torna caldo | contatti riaperti e apertura del giocatore al ritorno

Da calcionews24.com 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus ha ripreso i contatti con il calciatore per un possibile ritorno in rosa. Dopo tentativi precedenti, le trattative sono state riaperte e il giocatore ha manifestato disponibilità a valutare nuovamente la proposta. Non sono stati resi pubblici dettagli sui termini dell’accordo o sui tempi previsti per una decisione. La situazione rimane in evoluzione, con aggiornamenti attesi nelle prossime settimane.

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Juventus, si riaccende la pista Kolo Muani: nuovi contatti per riportarlo a Torino dopo i tentativi falliti. I possibili scenari. La Juventus è tornata a muoversi con decisione sul mercato alla ricerca di un nuovo attaccante. Le incertezze legate al futuro di Dusan Vlahovic e la stagione ben al di sotto delle aspettative di Jonathan David spingono il club a valutare un innesto di peso per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, tra le piste tornate d’attualità c’è quella che porta a Randal Kolo Muani. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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KOLO MUANI TORNA ALLA JUVENTUS ECCO COSA CÈ DI VERO | ALTRO CHE RIGORE, LI ABBIAMO DEMOLITI

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