Olgiata | chiama per un problema alla rete elettrica i tecnici scoprono furto di energia per oltre 150mila euro

Un uomo ha richiesto l'intervento tecnico per un guasto alla rete elettrica e, durante le verifiche, è stato arrestato. I controlli hanno evidenziato che aveva realizzato un allacciamento abusivo, prelevando energia per un valore superiore ai 150.000 euro. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al suo fermo. La vicenda si è svolta in un’area residenziale nota come Olgiata.

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