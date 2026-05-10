Olgiata | chiama per un problema alla rete elettrica i tecnici scoprono furto di energia per oltre 150mila euro
Un uomo ha richiesto l'intervento tecnico per un guasto alla rete elettrica e, durante le verifiche, è stato arrestato. I controlli hanno evidenziato che aveva realizzato un allacciamento abusivo, prelevando energia per un valore superiore ai 150.000 euro. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al suo fermo. La vicenda si è svolta in un’area residenziale nota come Olgiata.
Ha chiamato i tecnici per un problema alla rete elettrica ed è finito con le manette ai polsi. Un uomo, che si era allacciato abusivamente alla rete "scroccando" energia per oltre 150mila euro.La chiamata ai tecniciTutto è nato da una segnalazione per un presunto disservizio presso l'abitazione.🔗 Leggi su Romatoday.it
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