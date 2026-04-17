Blitz da Cavalletti tre arresti per furto di energia elettrica Nei guai l' impero dei Delle Fave

Nella notte, i carabinieri e la finanza hanno effettuato un blitz in un complesso industriale, portando all’arresto di tre persone accusate di furto di energia elettrica. Le operazioni, coordinate dalla procura di Roma, hanno permesso di scoprire il coinvolgimento di un’azienda appartenente all’impero dei Delle Fave. Dopo le verifiche, sono state sequestrate apparecchiature e documenti relativi alle presunte irregolarità.

I controlli dei carabinieri e della finanza, coordinati dalla procura di Roma, hanno portato i primi effetti tangibili. Tre persone riconducibili alla galassia dei Delle Fave sono state arrestate. La notizia dei controlli, riportata ieri su RomaToday, aveva generato un tam tam tra i dipendenti e.🔗 Leggi su Romatoday.it

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