Tre donne sono state poste agli arresti domiciliari per una frode elettrica nei bar. Le accuse riguardano la manomissione di contatori per evitare il pagamento delle bollette. Le indagini hanno rilevato come siano riuscite a manipolare i dispositivi senza essere scoperte. Sono in corso verifiche su altri esercizi commerciali e sulla famiglia Delle Fave, coinvolta nelle indagini. Le autorità stanno accertando eventuali altri casi di frode e le modalità adottate.

Come hanno fatto a manomettere i contatori senza farsi scoprire?. Quali altri marchi della famiglia Delle Fave sono sotto indagine?. Perché le autorità hanno controllato anche l'igiene alimentare e i lavoratori?. Quanto peserà il danno economico sul sistema della ristorazione romana?.? In Breve Danno economico stimato superiore a 550mila euro per frode elettrica.. Coinvolti marchi Cavalletti, Ricci e Buono Come il Pane della famiglia Delle Fave.. Indagini avviate dopo controllo e arresti in flagranza avvenuti il 16 aprile.. Verifiche estese a norme tributarie, igiene alimentare e statuto dei lavoratori.. Tre donne agli arresti domiciliari per frode elettrica a Roma: oltre 550mila euro di danno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Ameve.eu - Roma, frode elettrica nei bar: 3 donne agli arresti domiciliari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roma. Furto di energia elettrica per oltre mezzo milione di euro. GdF e Carabinieri notificano gli arresti domiciliari a tre donneTre donne sono state poste agli arresti domiciliari con l’accusa di aver rubato energia elettrica per un valore superiore a 500.

Salento, ipotesi: frode sulle accise dei carburanti, sequestri e arresti domiciliari per quattro indagati Accuse a vario titoloLe forze di polizia hanno effettuato sequestri e arresti domiciliari a carico di quattro persone nell'ambito di un'indagine sulla possibile frode...

Roma, contatori manomessi e furto di energia: tre donne ai domiciliari per un danno da 550mila euroA Roma tre donne ai domiciliari per furto di energia elettrica: contestata la manomissione dei contatori in diversi esercizi. ilquotidianodellazio.it

Energia elettrica a scrocco ma il conto è da brividi: tre donne in manette per il maxi furto da mezzo milione di euroUn colossale furto di energia elettrica nel cuore di Roma è stato smascherato grazie a un’operazione congiunta delle forze dell’ordine. Tre donne sono finite in manette con l’accusa di aver sottratto ... msn.com