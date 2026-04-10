Salento ipotesi | frode sulle accise dei carburanti sequestri e arresti domiciliari per quattro indagati Accuse a vario titolo

Le forze di polizia hanno effettuato sequestri e arresti domiciliari a carico di quattro persone nell'ambito di un'indagine sulla possibile frode sulle accise dei carburanti nel Salento. La Guardia di finanza ha diffuso un comunicato ufficiale in cui riferisce di aver eseguito le misure cautelari e di aver avviato approfondimenti su diverse persone coinvolte, con accuse di varia natura. L'indagine prosegue per chiarire i dettagli della vicenda.