Salento ipotesi | frode sulle accise dei carburanti sequestri e arresti domiciliari per quattro indagati Accuse a vario titolo
Le forze di polizia hanno effettuato sequestri e arresti domiciliari a carico di quattro persone nell'ambito di un'indagine sulla possibile frode sulle accise dei carburanti nel Salento. La Guardia di finanza ha diffuso un comunicato ufficiale in cui riferisce di aver eseguito le misure cautelari e di aver avviato approfondimenti su diverse persone coinvolte, con accuse di varia natura. L'indagine prosegue per chiarire i dettagli della vicenda.
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Lecce stanno eseguendo un’Ordinanza applicativa di misure cautelari personali, sia coercitive – arresti domiciliari – che interdittive, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di quattro persone, tutte di origini salentine, indagate, a vario titolo, di associazione per delinquere volta alla commissione di plurimi delitti in materia di accise e contro la fede pubblica, nonché un Decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, per un valore di circa 120 mila euro. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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