roma barbara marinali alla presidenza di atac

Il sindaco di Roma ha firmato un’ordinanza che nomina Barbara Marinali presidente e membro del consiglio di amministrazione di Atac, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale, i parcheggi a pagamento e i punti di interscambio nella città. La nomina riguarda la gestione dell’azienda pubblica, che opera sotto il controllo comunale. La nomina è stata ufficializzata con l’atto firmato dal primo cittadino.

Il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato l’ordinanza che nomina Barbara Marinali come membro del consiglio di amministrazione e presidente di Atac, l’azienda che gestisce in concessione buona parte del trasporto pubblico locale oltre che i parcheggi a pagamento e di interscambio di Roma. «Abbiamo scelto una figura autorevole e preparata, di cui ho imparato ad apprezzare competenze e professionalità già alla guida di Acea», ha dichiarato Gualtieri. Con Mariali, capace col suo curriculum di mettere d’accordo le varie anime della maggioranza capitolina, si completa così il valzer delle nomine in Campidoglio. Roberto Gualtieri e Barbara Marinali (Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it

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