Roma sciopero Atac e blocchi trasporti | ecco i disagi di domani

Domani si svolgerà uno sciopero che interesserà il trasporto pubblico locale, con possibili disagi per i pendolari. Sono previsti blocchi e riduzioni di servizio durante alcune fasce orarie, rendendo difficile spostarsi con i mezzi pubblici. La viabilità sulla A24, in direzione Teramo, subirà modifiche a causa di un incidente che ha coinvolto alcuni veicoli e che ha causato rallentamenti e code lungo il tratto interessato. Le autorità hanno comunicato orari e percorsi alternativi per limitare i disagi.

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