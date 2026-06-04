Roma arrestata la settantenne che spacciava crack | è l’ex compagna di un boss

Notizia in breve

Una donna di 70 anni è stata arrestata a Roma con l’accusa di spaccio di crack. Secondo le forze dell’ordine, gestiva l’attività nonostante i numerosi controlli. Durante l’operazione, è stata trovata in casa con la figlia, che è già sotto indagine. La donna è anche l’ex compagna di un uomo ritenuto un boss del settore. La polizia ha sequestrato sostanze stupefacenti e materiale utilizzato per il confezionamento.