Roma arrestata la settantenne che spacciava crack | è l’ex compagna di un boss
Una donna di 70 anni è stata arrestata a Roma con l’accusa di spaccio di crack. Secondo le forze dell’ordine, gestiva l’attività nonostante i numerosi controlli. Durante l’operazione, è stata trovata in casa con la figlia, che è già sotto indagine. La donna è anche l’ex compagna di un uomo ritenuto un boss del settore. La polizia ha sequestrato sostanze stupefacenti e materiale utilizzato per il confezionamento.
Come faceva a gestire lo spaccio nonostante i controlli?. Chi è la figlia già sotto indagine trovata in casa?. Quali legami uniscono la settantenne alla Banda della Magliana?. Cosa hanno scoperto i Carabinieri durante la perquisizione dell'abitazione?.? In Breve Sequestrati 1.500 euro in contanti e materiale per confezionamento droga a Roma.. La figlia trentunenne della Moretti è già sottoposta a misura dei domiciliari.. Fabiola Moretti era la compagna di Antonio Mancini, boss della Banda della Magliana.. Operazione condotta dai Carabinieri della Stazione Divino Amore tramite pedinamento mirato.. L’arresto di Fabiola Moretti scuote i bassifondi di Roma dopo il controllo dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Tredici arresti per droga a Roma, c'e' anche un ex della banda della Magliana
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Spacciava crack ai domiciliari. Arrestata Fabiola Moretti, ex del boss della Banda della MaglianaUna donna di 70 anni è stata arrestata per aver spacciato crack mentre si trovava ai domiciliari.
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